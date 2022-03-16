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Haberler Magazin Demet Akalın’dan Gülşen'e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı sosyal medya kızıştı! 'Kucağa oturmuyorduk! Hala...'

Demet Akalın’dan Gülşen'e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı sosyal medya kızıştı! 'Kucağa oturmuyorduk! Hala...'

Demet Akalın'dan Gülşen'e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı, sosyal medya kızıştı! Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yıllar önce çekilen dans videosu sosyal medyada gündem oldu. Yoğun ilgi gören videoya yapılan bir yorum ise şarkıcıyı kızdırdı. Akalın, hakkında yapılan yoruma bir konserinde erkek seyircisinin kucağına oturan Gülşen'e gönderme yaparak yanıt verdi. Akalın'ın videosu kadar yaptığı yorum da sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Demet Akalın'ın yıllar önce çekilen o görüntüleri ve Gülşen göndermesi...

16.03.2022 22:51 - Son Güncelleme: 16.03.2022 22:55
Demet Akalın’dan Gülşen’e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı sosyal medya kızıştı! ’Kucağa oturmuyorduk! Hala...’

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yıllar önce dans ederken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Demet Akalın’dan Gülşen’e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı sosyal medya kızıştı! ’Kucağa oturmuyorduk! Hala...’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yapılan bir yorum ise ünlü şarkıcıyı kızdırdı.

Demet Akalın’dan Gülşen’e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı sosyal medya kızıştı! ’Kucağa oturmuyorduk! Hala...’

Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu video için "Peki kendisi zamanında böyle giyinip şu an açık giyenlere sallaması" yorumunda bulundu.

Demet Akalın’dan Gülşen’e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı sosyal medya kızıştı! ’Kucağa oturmuyorduk! Hala...’

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları kadar yorumlarıyla da çok konuşulan Akalın ise kendisi hakkında yapılan yoruma kayıtsız kalmadı.

Demet Akalın’dan Gülşen’e olay gönderme! Yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı sosyal medya kızıştı! ’Kucağa oturmuyorduk! Hala...’

Demet Akalın, yıllar önce çekilen videosunun altına yorum yazan bir takipçisine Gülşen'e gönderme yaparak yanıt verdi: "Kucağa oturmuyorduk! Hala oturmuyorum"

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