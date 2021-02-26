Demet Akalın’dan evi yanan Çılgın Sedat’a destek geldi

Çılgın Sedat'a bu zor günlerinde haciz gönderildiğini öğrenen Demet Akalın, "Şöyle bir zamanda haciz gönderiyorlar... Bir kere o haciz borcu bende. Ben Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme ben ona o parayı bir saydırıp göndereceğim. Biz Alişan'la birlikte senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz bunun ayıbı yok" ifadelerini kullandı.