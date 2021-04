Demet Akalın'dan Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya bomba yorum! Milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı...

Demet Akalın'dan Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya bomba yorum! Milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın görüntüsü şok etkisi yarattı. Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken "Gerçek mi, reklam mı?" soruları da beraberinde gelmişti. Yaman'ın evlilik teklifi etmesi ile ilişkinin ciddi olduğu ortaya çıktı ancak sürpriz aşkta yaşanan ihanet gelişmesi bir anda ortalığı karıştırdı. Haberleri gören Demet Akalın'dan Can Yaman'ın sevgilisine yorum gecikmedi. Demet Akalın, Diletta Leotta hakkında yazdıklarıyla bir anda gündeme oturdu.

30.04.2021 11:24 - Son Güncelleme: 30.04.2021 12:09