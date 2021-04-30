Demet Akalın'dan Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya bomba yorum! Milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı...
Demet Akalın'dan Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya bomba yorum! Milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan Diletta Leotta'nın görüntüsü şok etkisi yarattı. Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken "Gerçek mi, reklam mı?" soruları da beraberinde gelmişti. Yaman'ın evlilik teklifi etmesi ile ilişkinin ciddi olduğu ortaya çıktı ancak sürpriz aşkta yaşanan ihanet gelişmesi bir anda ortalığı karıştırdı. Haberleri gören Demet Akalın'dan Can Yaman'ın sevgilisine yorum gecikmedi. Demet Akalın, Diletta Leotta hakkında yazdıklarıyla bir anda gündeme oturdu.
30.04.2021 11:24
- Son Güncelleme: 30.04.2021 12:09
DEMET AYAR VERDİ!
Demet Akalın'dan Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya bomba yorum! Erkenci Kuş ve Dolunay dizileriyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman, geçen aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta'ya evlenme teklifinde bulunmuştu.
Yaman ile evleneceği konuşulan Diletta Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin'le dudak dudağa görüntülendi.
Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı. İhanet iddialarının basına yansımasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.
Akalın; Can Yaman'ın sevgilisi hakkında, "Kız güzel olsa içim yanmaz. Çirkin ama paylaşılamıyor... Her zaman çirkinlik şansı önemli diyorum" açıklamasıyla şoke etti.