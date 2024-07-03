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Demet Akalın'dan bomba Alina Boz yorumu: Bu kız hamile! Alina Boz hamile mi?

Umut Evirgen ile evlenen Alina Boz'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davetteki görüntüsüne şarkıcı Demet Akalın'dan bomba bir yorum geldi. Alina Boz'un yakın çevresine anne olmak istediğini söylediği bilinirken Demet Akalın "Bu kız hamile" dedi. Yorumunun gerekçesini ise bakın nasıl açıkladı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 14:53 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 14:53
Demet Akalın’dan bomba Alina Boz yorumu: Bu kız hamile! Alina Boz hamile mi? 1

Son olarak Aşk 101 dizisinde rol alan Alina Boz, geçtiğimiz gün marka yüzü olduğu bir davete katıldı.

Aline Boz eşi Umut Evirgen ile katıldığı davette kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Demet Akalın’dan bomba Alina Boz yorumu: Bu kız hamile! Alina Boz hamile mi? 2

Boz, "Cildime yakışan her şeyi alırım ve giyerim. Benim dolabımda az ve öz parça vardır. Bir tişört alacaksam kaliteli ve uzun zaman kullanabileceğim aynı zamanda da bana yakışanı almayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’dan bomba Alina Boz yorumu: Bu kız hamile! Alina Boz hamile mi? 3

"GÜZEL BİR BALAYI YAPTIK"
Geçtiğimiz günlerde eşi Umut Evirgen ile birlikte Çeşme tatilinde olan Alina Boz, "Biz uzun zamandır tatildeyiz. Çeşme'deydik, Tolga ve Zeynep'i evlendirdik. Yurt dışı tatillerimiz de oldu. Güzel bir balayı yaptık. Umut da sağ olsun beni görmek istediğim her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık ve güzel şeyler keşfettik." diyerek güldü.

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