Demet Akalın'dan bomba Alina Boz yorumu: Bu kız hamile! Alina Boz hamile mi?

Boz, "Cildime yakışan her şeyi alırım ve giyerim. Benim dolabımda az ve öz parça vardır. Bir tişört alacaksam kaliteli ve uzun zaman kullanabileceğim aynı zamanda da bana yakışanı almayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"GÜZEL BİR BALAYI YAPTIK"

Geçtiğimiz günlerde eşi Umut Evirgen ile birlikte Çeşme tatilinde olan Alina Boz, "Biz uzun zamandır tatildeyiz. Çeşme'deydik, Tolga ve Zeynep'i evlendirdik. Yurt dışı tatillerimiz de oldu. Güzel bir balayı yaptık. Umut da sağ olsun beni görmek istediğim her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık ve güzel şeyler keşfettik." diyerek güldü.