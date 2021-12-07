Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan'la geçmişe gitti o kareleri gören 'kızın aynı sen' yorumunda bulundu! İşte Demet Akalın'ın çocukluğu
Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan'la geçmişe gitti o kareleri gören 'kızın aynı sen' yorumunda bulundu! İlkokul ve lise yıllarını yad eden şarkıcı Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde. Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kız evlada sahip olan Demet Akalın'ın çocukluk halini görenler kızı Hira'nın Demet'e benzediği yönünde yorumlarda bulundu. İşte geçtiğimiz günlerde hamilelik iddiası ile gündeme gelen Demet Akalın'ın çocukluk hali...
07.12.2021 11:34
- Son Güncelleme: 07.12.2021 12:41
Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan'la geçmişe gitti o kareleri gören 'kızın aynı sen' yorumunda bulundu!
Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen Demet Akalın, Alişan ile birlikte okuduğu liseyi ziyaret etti.
İşte başta 49 yaşındaki Demet Akalın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...