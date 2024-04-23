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Demet Akalın ve Okan Kurt aşka geldi! Doğum gününde el ele verip dans ettiler! O anları Esra Balamir paylaştı...

Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile evlenmişti. Ancak çift 2018 yılında boşanmıştı. 6 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusunda çok net konuşan Akalın, ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' demişti. Bugün ikili yine aşklarını gözler önüne serdi. Demet Akalın'ın doğum gününde romantik dans eden ikilinin o halleri magazin gündeminden tam not aldı. İşte Okan Kurt ve Demet Akalın'ın dansı...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 23:54 Güncelleme 23 Nisan 2024, 23:54
Demet Akalın ve Okan Kurt aşka geldi! Doğum gününde el ele verip dans ettiler! O anları Esra Balamir paylaştı... 1

Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile evlenmişti. Ancak çift ani bir kararla 2018 yılında yollarını ayırdı.

Demet Akalın ve Okan Kurt aşka geldi! Doğum gününde el ele verip dans ettiler! O anları Esra Balamir paylaştı... 2

Magazin gündemi tekrar evlenip evlenmeyeceklerini merak ederken beklenen açıklama Demet Akalın'dan gelmişti.

Demet Akalın ve Okan Kurt aşka geldi! Doğum gününde el ele verip dans ettiler! O anları Esra Balamir paylaştı... 3

Akalın, 6 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusunda çok net konuşan Akalın, ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' demişti.

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