Demet Akalın Şeyma Subaşı'ya kafayı fena taktı "Allah'a şükür kocayla el eleydim" Allah kimseyi Demet'in diline düşürmesin

Düğün sabahında giydiği elbiseyle objektif karşısında geçen ünlü ismin kısa sürede 62 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Nostaljik gecelik takımı gibi görünüyor", "Gelinlik bu değil, değil mi?" ve "Leke tutmaz masa örtüsü değil mi bu?" gibi eleştiriler geldi.