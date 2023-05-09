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Haberler Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı'ya kafayı fena taktı "Allah'a şükür kocayla el eleydim" Allah kimseyi Demet'in diline düşürmesin

Demet Akalın Şeyma Subaşı'ya kafayı fena taktı "Allah'a şükür kocayla el eleydim" Allah kimseyi Demet'in diline düşürmesin

Magazin dünyası günlerdir Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğününü konuşuyor... Fas'ta 2 gün 2 gece süren düğünde tabi ki gözler Şeyma Subaşı'daydı. 4 farklı gelinlik tercihi yapan Şeyma'yı diline dolayan bir isim vardı. O da Demet Akalın. Önce gelinliğine laf eden Demet Akalın sonrasında hızını alamadı. Yaptığı paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

09.05.2023 14:46 - Son Güncelleme: 09.05.2023 14:46
Demet Akalın Şeyma Subaşı’ya kafayı fena taktı Allah’a şükür kocayla el eleydim Allah kimseyi Demet’in diline düşürmesin

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Defalarca ayrılıp barışan çift geçtiğimiz hafta sonu Fas'ta muradına erdi. Düğün bitti bitmesine ama yankıları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın Şeyma Subaşı’ya kafayı fena taktı Allah’a şükür kocayla el eleydim Allah kimseyi Demet’in diline düşürmesin

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta muradına erdi ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu

Demet Akalın Şeyma Subaşı’ya kafayı fena taktı Allah’a şükür kocayla el eleydim Allah kimseyi Demet’in diline düşürmesin

2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hem ücretli abonelik kısmından, hem de hikayeler bölümünden paylaşımlar yapan 32 yaşındaki Subaşı; nikahın hemen ardından soyadını Alsaloussi olarak değiştirmesiyle de dikkat çekti.

Demet Akalın Şeyma Subaşı’ya kafayı fena taktı Allah’a şükür kocayla el eleydim Allah kimseyi Demet’in diline düşürmesin

Düğün sabahında giydiği elbiseyle objektif karşısında geçen ünlü ismin kısa sürede 62 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Nostaljik gecelik takımı gibi görünüyor", "Gelinlik bu değil, değil mi?" ve "Leke tutmaz masa örtüsü değil mi bu?" gibi eleştiriler geldi.

Demet Akalın Şeyma Subaşı’ya kafayı fena taktı Allah’a şükür kocayla el eleydim Allah kimseyi Demet’in diline düşürmesin

Gündüzü festival gibi geçen düğünde Subaşı, asıl gelinliğini günün akşamında giydi. Marakeş'te evlenen Şeyma Subaşı'nın gelinliği ise çok beğenildi.

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