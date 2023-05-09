Demet Akalın Şeyma Subaşı'ya kafayı fena taktı "Allah'a şükür kocayla el eleydim" Allah kimseyi Demet'in diline düşürmesin
Magazin dünyası günlerdir Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğününü konuşuyor... Fas'ta 2 gün 2 gece süren düğünde tabi ki gözler Şeyma Subaşı'daydı. 4 farklı gelinlik tercihi yapan Şeyma'yı diline dolayan bir isim vardı. O da Demet Akalın. Önce gelinliğine laf eden Demet Akalın sonrasında hızını alamadı. Yaptığı paylaşımların ardı arkası kesilmedi.
09.05.2023 14:46 - Son Güncelleme: 09.05.2023 14:46
Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Defalarca ayrılıp barışan çift geçtiğimiz hafta sonu Fas'ta muradına erdi. Düğün bitti bitmesine ama yankıları devam ediyor.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta muradına erdi ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu
Gündüzü festival gibi geçen düğünde Subaşı, asıl gelinliğini günün akşamında giydi. Marakeş'te evlenen Şeyma Subaşı'nın gelinliği ise çok beğenildi.