Demet Akalın pembe bikisiniyle Bodrum plajlarında! Gün boyu güneşlendi bikinili pozları paylaşmayı da ihmal etmedi
Girdiği polemikler ve şarkılarıyla adını magazin gündeminin ilk sıralarında sürekli gördüğümü Demet Akalın, yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira önceki gün Bodrum'a görüntülendi. Okan Kurt gün boyu kızıyla denizin keyfini çıkarırken, Demet Akalın güneşlenmeyi tercih etti. Demet Akalın pembe bikinisi ve düzgün fiziğiyle beğeni topladı.
13.07.2021 08:57
- Son Güncelleme: 13.07.2021 10:12
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Demet Akalın, Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkarıyor.
Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün görüntülendi.
Ağustos ayından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' isimli programı sunacak olan başarılı sanatçı Demet Akalın, şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da hem tatil yapıyor hem de güzel havanın tadını çıkarıyor.
Hayat arkadaşı Okan Kurt ile kızı Hira gün boyu denizin keyfini çıkarırken, Demet Akalın güneşlenmeyi tercih etti.
Bir ara yerinden kalkarak duş alan Demet Akalın tekrar şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti. Ünlü şarkıcının keyifli hali objektife yansıdı.