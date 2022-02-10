Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu
Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Bir internet sitesinden alışveriş yapmak isteyen Demet Akalın, yaptığı hatanın farkında varmadan ürünün saniyeler içinde artan fiyatına isyan etti. Alışveriş sitesinin ekran görüntüsünü Instgram hesabında yayınlayan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde!" diyerek takipçilerini uyardı. Ekran görüntüsünü gören sosyal medya kullanıcıları ise Demet Akalın'ın gözünden kaçırdığı hataya dikkat çekerek şarkıcıyı ti'ye aldı. İşte Demet Akalın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
10.02.2022 22:43
- Son Güncelleme: 10.02.2022 22:46
Kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı imla hatalarıyla çok konuşulan Demet Akalın, bu kez online alışveriş paylaşımıyla gündeme geldi.