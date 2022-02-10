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Haberler Magazin Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu

Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu

Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Bir internet sitesinden alışveriş yapmak isteyen Demet Akalın, yaptığı hatanın farkında varmadan ürünün saniyeler içinde artan fiyatına isyan etti. Alışveriş sitesinin ekran görüntüsünü Instgram hesabında yayınlayan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde!" diyerek takipçilerini uyardı. Ekran görüntüsünü gören sosyal medya kullanıcıları ise Demet Akalın'ın gözünden kaçırdığı hataya dikkat çekerek şarkıcıyı ti'ye aldı. İşte Demet Akalın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

10.02.2022 22:43 - Son Güncelleme: 10.02.2022 22:46
Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu

Kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı imla hatalarıyla çok konuşulan Demet Akalın, bu kez online alışveriş paylaşımıyla gündeme geldi.

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Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu

Bir alışveriş platformundan el ütüsü almak isteyen ünlü şarkıcı, ürünün adetini önce 2'ye sonra da 3'e arttırdığı fark etmeyerek, fiyatın saniyeler içinde üçe katlanmasına anlam veremedi.

Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ
Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Takipçilerinin bu hatayı fark etmesinin ardından ünlü şarkıcı, paylaşımını kaldırsa da sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Demet Akalın online alışveriş paylaşımıyla alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düşen Demet yaptığı hatayla çok konuşuldu

Pek çok kullanıcı, olayı ti'ye aldı ve sosyal medyada Demet Akalın hakkında binlerce yorum yapıldı.

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