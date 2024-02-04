Demet Akalın Okan Kurt’un annesiyle karşılıklı döktürdü! Alişan o anları “Eyvah” deyip ifşa etti! Gelin-kaynana ortalığı salladı

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira Kurt'a doğum günü partisi organize etti. Çiftin ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı partide Akalın'ın kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. O anları Alişan ifşa ederken Demet Akalın'ın kaynanasına bakışları dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler...