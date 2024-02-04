Demet Akalın Okan Kurt’un annesiyle karşılıklı döktürdü! Alişan o anları “Eyvah” deyip ifşa etti! Gelin-kaynana ortalığı salladı

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira Kurt'a doğum günü partisi organize etti. Çiftin ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı partide Akalın'ın kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. O anları Alişan ifşa ederken Demet Akalın'ın kaynanasına bakışları dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler...
Demet Akalın ile Okan Kurt kızları Hira için bir parti organize etti. Yeni yaşını kutlayan Hira'yı ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.
Sosyal medyada eğlenceli partiden birçok fotoğraf ve video yayınladın. Demet Akalın'ın sıkı dostu Alişan da Hira'nın doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Art arda paylaşımda bulunan Alişan, Demet Akalın ile Okan Kurt'un annesinin "Hap Koydum" şarkısında karşılıklı dans ettiği anları da Instagram'da yayınladı.