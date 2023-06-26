Demet Akalın Okan Kurt'la aşka geldi! Bodrum'da tekne tatilinden görüntüleri ifşa olmuştu o poz ortalığı salladı: "Daha ilk bakışta..."
Demet Akalın Okan Kurt'la aşka geldi! Bodrum'da tekne tatilinden görüntüleri ifşa olmuştu, bu kez o poz ortalığı salladı. 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı Okan Kurt ve kızları Hira ile Bodrum tatilinde olan Demet Akalın Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlarıyla dından söz ettiren Akalın, ardından tekneden görüntüsüyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kez Okan Kurt ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın kısa sürede yine gündem oldu.
26.06.2023 11:04 - Son Güncelleme: 26.06.2023 11:09
Demet Akalın Okan Kurt'la aşka geldi! Bodrum'da tekne tatilinden görüntüleri ifşa olmuştu o poz ortalığı salladı.
Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde havuz başı paylaşımında Okan Kurt'u diline dolamıştı.
"MİNİK BU NE YA"
Okan Kurt'un şortunu beğenmeyen Demet Akalın şu ifadeleri kullanmışt:
"Bu ne? Bu nasıl mayo minik ya? Ben de tanga giyeceğim"