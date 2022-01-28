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Haberler Magazin Demet Akalın küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

Demet Akalın küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

Demet Akalın küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün yankıları sürüyor. Ece Erken ile uzun yıllardır küs olan Demet Akalın haberi alır almaz Erken'in yanına koşmuş. Bircan Bali açıklamasında "Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu." dedi. Peki Demet Akalın ile Ece Erken neden küsmüştü? İşte detaylar...

28.01.2022 17:07 - Son Güncelleme: 28.01.2022 17:29
Demet Akalın küs olduğu Ece Erken’in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

Demet Akalın küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

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Demet Akalın küs olduğu Ece Erken’in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Demet Akalın küs olduğu Ece Erken’in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

Demet Akalın küs olduğu Ece Erken’in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Demet Akalın küs olduğu Ece Erken’in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi

"ACIMIZ BÜYÜK"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

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