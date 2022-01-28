Demet Akalın küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi
Demet Akalın küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün yankıları sürüyor. Ece Erken ile uzun yıllardır küs olan Demet Akalın haberi alır almaz Erken'in yanına koşmuş. Bircan Bali açıklamasında "Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu." dedi. Peki Demet Akalın ile Ece Erken neden küsmüştü? İşte detaylar...
28.01.2022 17:07
- Son Güncelleme: 28.01.2022 17:29
Demet Akalın küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarıldı! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü yılların küslüğünü bitirdi
"ACIMIZ BÜYÜK"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.