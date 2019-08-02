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Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı!

Demet Akalın geçtiğimiz akşam Harbiye'de konser verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Demet Akalın, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayan Demet Akalın'ın alkış alan hareketi sonrası yakın dostu Alişan da tebrik mesajı attı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.

02.08.2019 17:26 - Son Güncelleme: 02.08.2019 17:51
Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfi'na bağışladı!

Demet Akalın Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı. Türkiye'nin gündemine oturan Demet Akalın, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Demet Akalın'ın hareketi büyük beğeni toplarken, sevenleri büyük ilgi gösterdi. Demet Akalın'ın alkış alan hareketi sonrası yakın dostu Alişan da tebrik mesajı attı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfi'na bağışladı!

Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfi'na bağışladı!

Demet Akalın hareketi sonrası gündeme otururken, sevenleri öel hayatını mercek altına aldı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın memleketi merak konusu oldu. Peki Demet Akalın nereli? İşte Demet Akalın ve ünlülerin memleketleri.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfi'na bağışladı!

Pınar Altuğ - İstanbul

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfi'na bağışladı!

Tamer Karadağlı - Kars

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