Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı!
Demet Akalın geçtiğimiz akşam Harbiye'de konser verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Demet Akalın, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayan Demet Akalın'ın alkış alan hareketi sonrası yakın dostu Alişan da tebrik mesajı attı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.
Demet Akalın Harbiye konserinin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı. Türkiye'nin gündemine oturan Demet Akalın, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Demet Akalın'ın hareketi büyük beğeni toplarken, sevenleri büyük ilgi gösterdi. Demet Akalın'ın alkış alan hareketi sonrası yakın dostu Alişan da tebrik mesajı attı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.