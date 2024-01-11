Demet Akalın “Harbi güzel kadınım” deyip kendini yere göğe sığdıramadı! Sosyal medya onu konuştu: Kendiniz Demet kadar sevseniz yeter!

Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira Kurt adında bir kızı olan Demet Akalın, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Akalın, şimdi ise kendisini övdüğü açıklamalarıyla gündeme geldi. "Harbi güzel kadınım" diyen ünlü şarkıcının o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akalın için "Kendiniz Demet kadar sevseniz yeter" yorumu yapıldı. İşte Demet Akalın'ın o açıklamaları...
Demet Akalın hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira Kurt adında bir kızı olan Akalın, son olarak kendisini övdüğü açıklamalarıyla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı, sunuculuğunu üstlendiği programda o günkü makyajını çok beğenince kendine övgü yağdırdı.
Sokakta genellikle makyajsız dolaştığını belirten Akalın, canlı yayında şunları söyledi: "Harbi güzel kadınım.