Demet Akalın “Harbi güzel kadınım” deyip kendini yere göğe sığdıramadı! Sosyal medya onu konuştu: Kendiniz Demet kadar sevseniz yeter!

Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira Kurt adında bir kızı olan Demet Akalın, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Akalın, şimdi ise kendisini övdüğü açıklamalarıyla gündeme geldi. "Harbi güzel kadınım" diyen ünlü şarkıcının o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akalın için "Kendiniz Demet kadar sevseniz yeter" yorumu yapıldı. İşte Demet Akalın'ın o açıklamaları...