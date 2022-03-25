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Haberler Magazin Demet Akalın gözüne kestirdi Survivor masasından kovulan Semih Öztürk'ün peşini bırakmıyor! Acun Ilıcalı tek kalemde silmişti

Demet Akalın gözüne kestirdi Survivor masasından kovulan Semih Öztürk'ün peşini bırakmıyor! Acun Ilıcalı tek kalemde silmişti

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur hakkında ortaya atılan Alpay Kazan iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir vazgeçilmezi olduğu Survivor Ekstra'da yer almayan Semih Öztürk hakkında Furkan Dede'den açıklama gelmiş ve Öztürk'in ilişiğinin kesildiği açıklanmıştı. O gün bugündür Semih Öztürk konusunu kafasına takan Demet Akalın, Twitter'da boş durmuyor.

25.03.2022 10:58 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:58
Demet Akalın gözüne kestirdi Survivor masasından kovulan Semih Öztürk’ün peşini bırakmıyor! Acun Ilıcalı tek kalemde silmişti

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

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Demet Akalın gözüne kestirdi Survivor masasından kovulan Semih Öztürk’ün peşini bırakmıyor! Acun Ilıcalı tek kalemde silmişti

Sunucu Semih Öztürk'ün, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yayına çıkmaması, kafaları karıştırdı. Semih Öztürk'ün programda neden yer almadığı merak edilirken, Öztürk'ün fenomen eşi Kurretülayn Matur'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Demet Akalın gözüne kestirdi Survivor masasından kovulan Semih Öztürk’ün peşini bırakmıyor! Acun Ilıcalı tek kalemde silmişti

Ünlü sunucu Semih Öztürk, Survivor Ekstra programının 8 ve 9 Mart tarihli yayınlarında yer almadı.

Demet Akalın gözüne kestirdi Survivor masasından kovulan Semih Öztürk’ün peşini bırakmıyor! Acun Ilıcalı tek kalemde silmişti

Semih Öztürk'ün iki bölümdür Survivor Ekstra programında yer almaması, ünlü sunucunun programdan ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Demet Akalın gözüne kestirdi Survivor masasından kovulan Semih Öztürk’ün peşini bırakmıyor! Acun Ilıcalı tek kalemde silmişti

Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü.

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