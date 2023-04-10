Demet Akalın deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı! İspanya tatilinde kilo detayı gözlerden kaçmadı görenler: "Vay be gençlik..."
Demet Akalın deniz kenarından paylaştı sosyal medya yıkıldı! İspanya pozlarında kilo detayı gözlerden kaçmadı görenler, "Kilo vermişsin Demo nasıl yaptın bize de söyle" , "Vay be gençlik gitti mi gidiyor" gibi yorumlar yaptı. Hira adında bir kızı olan Demet Akalın Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. 50 yşındaki Demet Akalın'ın İspanya tatilinden pozları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
10.04.2023 16:06 - Son Güncelleme: 10.04.2023 16:06
Demet Akalın deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı! İspanya tatilinde kilo detayı gözlerden kaçmadı.
Tatilden paylaştığı pozlarla dikkat çeken Demet Akalın Instagram'daki bu fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.