Demet Akalın da kostüm yarışına dahil oldu! Derin göğüs dekoltesi ile boy gösterdi Hadise, İrem Derici ve Simge Sağın’la kıyaslandı
Ünlü isimler, konserlerin başlamasının ardından sahne kıyafetleriyle gündeme gelmeye başladı. Kimisi hayranlarından tam not alırken kimisi cüretkar tercihleriyle eleştirilerin odağında oldu. İrem Derici, Hadise, Gülşen, Simge Sağın ve Ajda Pekkan, sahne kıyafetleri ile en çok konuşulan ünlüler arasında yer aldı. Derin göğüs dekolteli sahne elbisesi ile yarışa dahil olan Demet Akalın ise sosyal medyada meslektaşlarıyla kıyaslandı. Ünlü isimlerin sahne kostümleri yan yana getirilerek yapılan oylama sonucu her ankette farklılık gösterirken Akalın'ın iddialı elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...
30.08.2021 23:19
- Son Güncelleme: 30.08.2021 23:19
Özellikle İrem Derici, Hadise, Gülşen, Simge Sağın ve Ajda Pekkan sahne kıyafetleriyle en çok konuşulan isimlerin arasında yer aldı.
Derin göğüs dekolteli sahne elbisesi ile yarışa dahil olan Demet Akalın ise sosyal medyada meslektaşlarıyla kıyaslandı.
Konser için dünyaca ünlü bir markanın derin dekolteli mini elbisesini tercih eden Demet Akalın'ın tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.