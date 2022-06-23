Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: "Gözümüze soktu"
Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O ayrıntıyı görenler gözlerine inanamadı, dönüp bir daha baktı. Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daydı. Bu kez rotayı Bodrum'a çeviren Demet Akalın'ın Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Parmağındaki yüzüğü ile dikkatleri üzerine çeken Demet'i görenler, "Yine yaptı Demet'liğini" , "Gözümüze soktu" yorumları yaptı.
23.06.2022 12:41 - Son Güncelleme: 23.06.2022 12:48
"GÖZÜMÜZE SOKTU"
Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı.
Çeşme tatilinin ardından soluğu Bodrum'da alan Demet Akalın Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kez eşi Okan Kurt ile kızı Hira Kurt'suz pozlar veren Demet Akalın'ın bikini üstünü çıkarttığı karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.