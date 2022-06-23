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Haberler Magazin Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: "Gözümüze soktu"

Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: "Gözümüze soktu"

Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O ayrıntıyı görenler gözlerine inanamadı, dönüp bir daha baktı. Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daydı. Bu kez rotayı Bodrum'a çeviren Demet Akalın'ın Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Parmağındaki yüzüğü ile dikkatleri üzerine çeken Demet'i görenler, "Yine yaptı Demet'liğini" , "Gözümüze soktu" yorumları yaptı.

23.06.2022 12:41 - Son Güncelleme: 23.06.2022 12:48
Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: Gözümüze soktu

"GÖZÜMÜZE SOKTU"

Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: Gözümüze soktu

İLK ROTA ÇEŞME!

Tatil için geçtiğimiz günlerde Çeşme'ye giden Demet'in sosyal medya paylaşımlarında göz alan yüzük detayı gündem olmuştu.

Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: Gözümüze soktu

Çeşme tatilinin ardından soluğu Bodrum'da alan Demet Akalın Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: Gözümüze soktu

Bu kez eşi Okan Kurt ile kızı Hira Kurt'suz pozlar veren Demet Akalın'ın bikini üstünü çıkarttığı karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın bikini üstünü çıkarttı yarı çıplak haliyle olay! O görüntüyü gören dönüp bir daha baktı: Gözümüze soktu

Demet'in yarı çıplak bu fotoğrafında yüzük detayı yine çok konuşuldu.

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