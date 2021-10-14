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Haberler Magazin Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın'ı annesiyle görenler 'birebir aynılar' diyor!

Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın'ı annesiyle görenler 'birebir aynılar' diyor!

Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın'ı annesiyle görenler 'birebir aynılar' diyor! Geçtiğimiz gün annesi Şenay ve erkek kardeşi Emir Çağ Adanur ile birlikte bir AVM'de kameralara yansıyan ünlü şarkıcı Demet Akalın, keyifli hali ile dikkat çekti. Bir süre mağazaları dolaşan Akalın ailesinden Demet Akalın'ın annesine olan benzerliği gündeme bomba gibi düştü.

14.10.2021 15:44 - Son Güncelleme: 14.10.2021 15:53
Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın’ı annesiyle görenler ’birebir aynılar’ diyor!

Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın'ı annesiyle görenler 'birebir aynılar' diyor!

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Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın’ı annesiyle görenler ’birebir aynılar’ diyor!

Değişimi ve paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın bu kez annesi ve kardeşiyle adından söz ettirdi.

Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın’ı annesiyle görenler ’birebir aynılar’ diyor!

İşte bir çocuk annesi Demet Akalın'ın 'birebir aynılar' dedirten annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın’ı annesiyle görenler ’birebir aynılar’ diyor!

ZEYNEP TOKUŞ

Demet Akalın annesi ve erkek kardeşiyle alışverişe çıktı görenler şaştı kaldı! Demet Akalın’ı annesiyle görenler ’birebir aynılar’ diyor!

Eşi ve çocukları ile sık sık paylaşımda bulunuyor.

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