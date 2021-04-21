Deli Yürek'le hafızalara kazındı! Zeynep Tokuş’un paylaşımı olay oldu! Rol arkadaşı Boran Kuzum’la…
Deli Yürek dizisinde can verdiği Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, uzun bir aranın ardından setlere döndü. 10 yıl önce nikah masasına oturan ve evliliğin ardından oyunculuğu bırakan Tokuş, bir sinema filmine yeşil ışık yaktı. Bir süredir yoga eğitmenliği yapan oyuncu, rol arkadaşları Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e ders verdi. 'Aşkın Kıyameti' filmiyle setlere dönen Zeynep Tokuş'un yoga dersi verdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Zeynep Tokuş'un setteki o halleri…
21.04.2021 10:06
- Son Güncelleme: 21.04.2021 10:29
'Deli Yürek'in Zeynep'i Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturmuştu. Tokuş, evliliğin ardından ise oyunculuğu bırakmıştı.
Zeynep Tokuş, senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Aşkın Kıyameti' filmiyle setlere döndü. Bir süredir yoga eğitmenliği yapan Tokuş, rol arkadaşları Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen ders vermeyi de ihmal etmedi.
Toplu halde yoga yapan oyuncular, şekilden şekle girdi. Ünlü isimlerden Zeynep Tokuş da o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Tokuş'un, Boran Kuzum'la acroyoga denemeleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları "Ne biçim görüntü bu alt alta üst üste, Kuzum siz ne yapıyorsunuz?" gibi yorumlarda bulundular.