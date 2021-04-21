Deli Yürek'le hafızalara kazındı! Zeynep Tokuş’un paylaşımı olay oldu! Rol arkadaşı Boran Kuzum’la…

Deli Yürek dizisinde can verdiği Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, uzun bir aranın ardından setlere döndü. 10 yıl önce nikah masasına oturan ve evliliğin ardından oyunculuğu bırakan Tokuş, bir sinema filmine yeşil ışık yaktı. Bir süredir yoga eğitmenliği yapan oyuncu, rol arkadaşları Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e ders verdi. 'Aşkın Kıyameti' filmiyle setlere dönen Zeynep Tokuş'un yoga dersi verdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Zeynep Tokuş'un setteki o halleri…

21.04.2021 10:06 - Son Güncelleme: 21.04.2021 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





