Deli Yürek'in Sabri'si Kuruluş Osman'da! 53 yaşındaki Ahmet Yenilmez yıllar öncesine götürdü...

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu. Bozdağ paylaşımında 'Kuruluş Osman yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor.' Kuruluş Osman'ın 2. Sezon kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.