Deli Yürek'in Sabri'si Kuruluş Osman'da! 53 yaşındaki Ahmet Yenilmez yıllar öncesine götürdü...
Kuruluş Osman oyuncu kadrosu gün geçtikçe genişliyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği ve 2. sezonda yeni usta oyuncuları kadrosunda bulunduran Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor. Yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Ahmet Yenilmez'in de diziye katıldığını duyurdu. Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman'ın kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Bozdağ, Ahmet Yenilmez'i de kadrosuna katarak Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
03.09.2020 17:23
- Son Güncelleme: 03.09.2020 17:28
Usta oyuncu Ahmet Yenilmez "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu. Bozdağ paylaşımında 'Kuruluş Osman yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor.' Kuruluş Osman'ın 2. Sezon kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.
Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak olan reyting rekortmeni dizi, "Kuruluş Osman"ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.
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