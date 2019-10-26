Deli Yürek'in kötü adamı Savaş Doğan'ın eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! İşte Kürşat Alnıaçık'ın eşi...
1999 yılında yayın hayatına başlayan Deli Yürek, 14 Haziran 2002 yılına kadar yayınlandı. Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı dizi 2000'lere damga vurmuştu. Deli Yürek dizisinin kötü adamı Savaş Doğan karakteriyle başarılı bir performans sergileyen Kürşat Alnıaçık daha sonra başka dizilerde rol alsa da akıllarda hep "Savaş" karakteriyle kaldı. Kürşat Alnıaçık'ın eşinin de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte başka Kürşat Alnıaçık'ın olmak üzere ünlülerine eşleri...
Ünlü tiyatro oyuncusu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğlu olan Kürşat Alnıaçık, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1981'de başladığı İstanbul Devlet Konservaturaı Tiyatro Bölümü'nü 1985 yılında bitiren Alnıaçık, modern dans eğitimi de aldı. Google'da sıkça araştırılan konular arasında yer alan Kürşat Alnıaçık'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu!
DELİ YÜREK'İN SAVAŞ POLAT'I KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR?
İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü. 1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektedir. Dokuz yıl boyunca bir eğitim kurumunda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı. Ayrıca Türkiye'ye döndüğü yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.
Kürşat Alnıaçık'ın Oynadığı Diziler
Nöbet / 2019
İsimsizler / 2017
Diriliş: Ertuğrul / 2016
Kara Sevda / 2015
Medcezir / 2014-2015Kayıp / 2013
Sakarya Fırat / 2009
Kuzey Rüzgarı / 2007-08
Deli Yürek / 1998-2002
Sıcak Saatler / 1998
Süper Baba / 1993
Oynadığı Filmler
Beni Sen Anlat / 2014
Uzun Hikaye / 2012
Can / 2011
Gökten Üç Elma Düştü / 2009
Kirpi / 2008