Deli Yürek'in kötü adamı Savaş Doğan'ın eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! İşte Kürşat Alnıaçık'ın eşi...

Ünlü tiyatro oyuncusu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğlu olan Kürşat Alnıaçık, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1981'de başladığı İstanbul Devlet Konservaturaı Tiyatro Bölümü'nü 1985 yılında bitiren Alnıaçık, modern dans eğitimi de aldı. Google'da sıkça araştırılan konular arasında yer alan Kürşat Alnıaçık'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu!

DELİ YÜREK'İN SAVAŞ POLAT'I KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR?

İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü. 1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektedir. Dokuz yıl boyunca bir eğitim kurumunda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı. Ayrıca Türkiye'ye döndüğü yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.