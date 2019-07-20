Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş öyle hareketler yaptı ki...

1998 Türkiye güzeli olan ardından Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Zeynep Tokuş, ekranlardan elini eteğini çekti. Aradan yıllar geçti ve 2019 yılında Zeynep Tokuş karşımıza yoga eğitmeni olarak çıktı. Instagram hesabından birbirinden şaşırtıcı pozlarını paylaşan Zeynep Tokuş'un son hali görenleri çok şaşırttı. İşte Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş'un son hali.

20.07.2019 10:39 - Son Güncelleme: 20.07.2019 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





