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Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş öyle hareketler yaptı ki...

1998 Türkiye güzeli olan ardından Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Zeynep Tokuş, ekranlardan elini eteğini çekti. Aradan yıllar geçti ve 2019 yılında Zeynep Tokuş karşımıza yoga eğitmeni olarak çıktı. Instagram hesabından birbirinden şaşırtıcı pozlarını paylaşan Zeynep Tokuş'un son hali görenleri çok şaşırttı. İşte Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş'un son hali.

20.07.2019 10:39 - Son Güncelleme: 20.07.2019 10:55
Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş öyle hareketler yaptı ki...

Deli Yürek dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nu Türkiye'ye mal eden dizinin diğer bir yıldızı ise Zeynep Tokuş'tu.

Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş öyle hareketler yaptı ki...

1998 Türkiye Güzeli olan Zeynep Tokuş daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti.

Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş öyle hareketler yaptı ki...

Şimdiler yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş'un fotoğrafları sosyal medyayı sallıyor.

Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş öyle hareketler yaptı ki...

Ünlülere de yoga dersi veren Zeynep Tokuş'un yaptığı hareketler çok konuşuluyor.

Deli Yürek ve Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Zeynep Tokuş öyle hareketler yaptı ki...

Bir dönem Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti.

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