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Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'dan şaşırtan değişim! Emin Gürsoy görenleri şaşkına çevirdi...

1999 yılında yayın hayatına başlayan 'Deli Yürek' dizisinde 'Kuşçu' karakteriyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla dikkatleri üzreine çekti. Emin Gürsoy, dizinin bitmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen canlandırdığı 'Kuşçu' karakteriyle hatırlanıyor. Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu ile olan sohbetleriyle dikkatleri üzerine çeken Kuşçu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

07.08.2019 04:09 - Son Güncelleme: 07.08.2019 04:42
Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'dan şaşırtan değişim! Emin Gürsoy görenleri şaşkına çevirdi...

Usta oyuncu Emin Gürsoy, 1999 yılında yayına giren Deli Yürek dizisinde canlandırdığı 'Kuşçu' karakteri ile herkesin dikkatini çekmişti.


Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'dan şaşırtan değişim! Emin Gürsoy görenleri şaşkına çevirdi...

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Deli Yürek'in Kuşçu'su yeniden ortaya çıktı.

Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'dan şaşırtan değişim! Emin Gürsoy görenleri şaşkına çevirdi...

Deli Yürek'teki Kuşçu karakterine hayat veren Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'dan şaşırtan değişim! Emin Gürsoy görenleri şaşkına çevirdi...

İşte Deli Yürek'in 'Kuşçu'su Emin Gürsoy ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'dan şaşırtan değişim! Emin Gürsoy görenleri şaşkına çevirdi...

Emin Gürsoy

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