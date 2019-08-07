Deli Yürek dizisinin Kuşçu'su Emin Gürsoy'dan şaşırtan değişim! Emin Gürsoy görenleri şaşkına çevirdi...

1999 yılında yayın hayatına başlayan 'Deli Yürek' dizisinde 'Kuşçu' karakteriyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla dikkatleri üzreine çekti. Emin Gürsoy, dizinin bitmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen canlandırdığı 'Kuşçu' karakteriyle hatırlanıyor. Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu ile olan sohbetleriyle dikkatleri üzerine çeken Kuşçu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

07.08.2019 04:09 - Son Güncelleme: 07.08.2019 04:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





