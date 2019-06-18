Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Deli Yürek dizisi ile fırtınalar estiren Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu. 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı Deli Yürek dizisinde şöhreti yakalayan Zeynep Tokuş, adeta yıllara meydan okuyor! 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş'un yeni halini görenler şok oldu. Yoga yaparken ki fotoğrafları ile sosyal medyada çok konuşulan Zeynep Tokuş'un yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Deli Yürek'in Zeynep'i sizce kaç yaşında? İşte Zeynep Tokuş hakkında şaşıracağınız gerçek!

18.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 18.06.2019 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





