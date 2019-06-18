Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Deli Yürek dizisi ile fırtınalar estiren Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu. 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı Deli Yürek dizisinde şöhreti yakalayan Zeynep Tokuş, adeta yıllara meydan okuyor! 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş'un yeni halini görenler şok oldu. Yoga yaparken ki fotoğrafları ile sosyal medyada çok konuşulan Zeynep Tokuş'un yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Deli Yürek'in Zeynep'i sizce kaç yaşında? İşte Zeynep Tokuş hakkında şaşıracağınız gerçek!
"YAZ OYUNLARI BAŞLASIN"
Zeynep Tokuş, fotoğrafının altına şu notu düştü: "Korku nedir? Korku bilinmeyendir, bilmediğindir.. Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak... Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak...Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun veee yaz oyunları başlasın!"