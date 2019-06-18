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Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Deli Yürek dizisi ile fırtınalar estiren Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu. 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı Deli Yürek dizisinde şöhreti yakalayan Zeynep Tokuş, adeta yıllara meydan okuyor! 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş'un yeni halini görenler şok oldu. Yoga yaparken ki fotoğrafları ile sosyal medyada çok konuşulan Zeynep Tokuş'un yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Deli Yürek'in Zeynep'i sizce kaç yaşında? İşte Zeynep Tokuş hakkında şaşıracağınız gerçek!

18.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 18.06.2019 10:20
Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Bir zamanların efsane dizisi Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı Zeynep karakterine hayat veren Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri herkesi şaşırttı. Eski Türkiye güzelini görenler yaşını bir hayli merak etti. İşte Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri ve yaşı...

Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!

ZEYNEP TOKUŞ YOGA EĞİTMENİ OLDU

Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı. Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.

Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!

3 çocuk annesi Tokuş'un zorlu hareketi beğeni toplarken, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Deli Yürek dizisinin güzeli Zeynep Tokuş hakkında şaşırtan gerçek! Zeynep Tokuş'un yoga görüntüleri sosyal medyayı salladı!

"YAZ OYUNLARI BAŞLASIN"

Zeynep Tokuş, fotoğrafının altına şu notu düştü: "Korku nedir? Korku bilinmeyendir, bilmediğindir.. Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak... Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak...Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun veee yaz oyunları başlasın!"

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