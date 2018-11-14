Dekoltesi olay olmuştu! Nesha Syeh Türkiye doğumlu çıktı...
Derin dekolteli kıyafeti nedeniyle Louvre Müzesi'ne alınmayan Avustralyalı model Nesha Syeh'in, Türkiye doğumlu olduğu ortaya çıktı.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 21:33:28
Güncelleme: 21:43:55
Dekoltesi olay olmuştu! Nesha Syeh Türkiye doğumlu çıktı...
Derin dekolteli kıyafeti nedeniyle Louvre Müzesi'ne alınmayan Avustralyalı model Nesha Syeh'in, Türkiye doğumlu olduğu ortaya çıktı.
Dekoltesi olay olmuştu! Nesha Syeh Türkiye doğumlu çıktı...
Milliyet Gazetesi'nde haberi ele alan "Türkiye Doğumluymuş Meğer..." başlıklı yazı şöyle:
Dekoltesi olay olmuştu! Nesha Syeh Türkiye doğumlu çıktı...
"Sanatın başkenti Paris'te, Avustralyalı bir model olan Nesha Syeh, gördüğünüz bu kıyafetle Louvre Müzesi'ne alınmamış.
Dekoltesi olay olmuştu! Nesha Syeh Türkiye doğumlu çıktı...
Tüm dünyada haber oldu bu mesele ve burası hariç her yerde 'Türkiye doğumlu Avustralyalı manken' diye yazıldı.
Dekoltesi olay olmuştu! Nesha Syeh Türkiye doğumlu çıktı...
O kısmı geçip, bir başka noktaya bakalım: Çıplaklık ve özgürlük arasında fazlasıyla ilişki kuran bir ülke olduğumuz için şaşırdık bir miktar Fransa'da olana.