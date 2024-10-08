Deha babasına dönüşüyor! DEHA 4. yeni bölüm fragmanı: Ceylan hapse mi girecek?

Deha dizisi 4. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı! Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. İşte Deha 4. bölümde yaşanacaklar...
Deha, heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir baba-oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini konu alan dizinin 4. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Ancak henüz resmi bir fragman yayınlanmadı.
Deha 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Deha, Babasının İzinden Gitmeye Başlıyor
Merakla beklenen Deha 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Deha karakteri babasına dönüşmeye başlarken izleyicileri büyük bir gerilim bekliyor. Ceylan tarafından vurulan İskender, Deha tarafından evde bakıma alınır.. Bu hamle, İskender ve Ceylan arasındaki gerilimi daha da artıracaktır.