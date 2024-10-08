Deha babasına dönüşüyor! DEHA 4. yeni bölüm fragmanı: Ceylan hapse mi girecek?

Deha dizisi 4. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı! Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. İşte Deha 4. bölümde yaşanacaklar...

📺 DEHA 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Deha, heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir baba-oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini konu alan dizinin 4. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Ancak henüz resmi bir fragman yayınlanmadı.