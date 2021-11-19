Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu 'gelecek planım yok' Sevgilisiyle dudak dudağa yakalanan Derin Talu...
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında Cadılar Bayramı'na özel bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Talu, son olarak sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Derin Talu bu kez de yaptığı açıklamalarla gündemde. Talu yaptığı açıklamada gelecek planının olmadığını söyledi.
19.11.2021 12:52
- Son Güncelleme: 19.11.2021 12:52
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki kızı Derin Talu magazin gündeminden düşmüyor.
Derin Talu geçtiğimiz gün kameralara ilk kez yanıt verdi. Cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu oyuncu ve model olmak istediğini söyledi.
Özel hayatını özel tutmak istediğini ifade eden Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı aynı zamanda gelecek planı olmadığını da söyledi.