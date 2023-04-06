Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan şiddet açıklaması! Sevgilisi Baran Tınaz'la apar topar ayrılmıştı: "Beraberliğimizi artık..."
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan şiddet açıklaması! Sevgilisi Baran Tınaz'la apar topar ayrılmıştı... Şok ayrılığın ardından gelen şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken Deren Talu Instagram'dan açıklamada bulundu. İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'dan şiddet gördüğüne yönelik iddialara yanıtı...
06.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 06.04.2023 11:55
ŞİDDET Mİ GÖRDÜ?
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan şiddet açıklaması! Sevgilisi Baran Tınaz'la apar topar ayrılmıştı...
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırmıştı.
Deren Talu'nun Baran Tınaz'dan ayrılma nedeninin kıskançlığa bağlı olarak şiddet görmesi olduğu ileri sürüldü.
"BERABERLİĞİMİZİ ARKADAŞLIK BOYUTUNA TAŞIDIK"
Deren Talu, "Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" dedi.