Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan şiddet açıklaması! Sevgilisi Baran Tınaz'la apar topar ayrılmıştı: "Beraberliğimizi artık..."

"BERABERLİĞİMİZİ ARKADAŞLIK BOYUTUNA TAŞIDIK"

Deren Talu, "Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" dedi.