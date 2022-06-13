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Haberler Magazin Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç oyuncu, gül desenli bikinisiyle şezlongda verdiği iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan tatil pozları, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Deren Talu'nun çok konuşulan bikinili paylaşımı...

13.06.2022 22:25 - Son Güncelleme: 13.06.2022 22:25
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Defne Samyeli'nin 1995'te nikah masasına oturduğu ve 2011 yılında boşandığı Eren Talu ile yaptığı evlilikten Deren ve Derin adında iki evladı oldu.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sık sık magazin gündeminde yer alan Talu kardeşlerden Deren, Instagram'da yayınladığı iddialı pozlara bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Tatil sezonunun açan genç oyuncu, gül desenli bikinisiyle şezlongda verdiği iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.

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