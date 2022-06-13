Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan bikinili paylaşım! İddialı pozlarıyla annesini gölgede bıraktı! Sosyal medya ikiye bölündü
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç oyuncu, gül desenli bikinisiyle şezlongda verdiği iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan tatil pozları, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Deren Talu'nun çok konuşulan bikinili paylaşımı...
13.06.2022 22:25 - Son Güncelleme: 13.06.2022 22:25
Defne Samyeli'nin 1995'te nikah masasına oturduğu ve 2011 yılında boşandığı Eren Talu ile yaptığı evlilikten Deren ve Derin adında iki evladı oldu.