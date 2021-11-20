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Haberler Magazin Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Derin göğüs dekolteli süper minisi ile doğum günü organizasyonuna katılan Talu, iddialı elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu. Genç oyuncunun elbisesi çok konuşulurken annesi Defne Samyeli ve sevgilisi Baran Tınaz'ın yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Tınaz'ın sevgilisinin doğum gününe özel yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Deren Talu'nun çok konuşulan kıyafeti ve dikkat çeken doğum günü paylaşımları...

20.11.2021 00:59 - Son Güncelleme: 20.11.2021 01:40
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Derin göğüs dekolteli süper minisi ile doğum günü organizasyonuna katılan Talu, iddialı elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

Doğum gününden paylaşım yapan Deren Talu'nun elbisesi bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilirken bir kısım tarafından fazla iddialı bulunarak eleştirildi.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

'SEN HEP BENİM BEBEĞİMSİN'
Doğum günü partisine Deren Talu gibi iddialı bir elbiseyle katılan Defne Samyeli de sosyal medya hesabında geceye özel bir paylaşımda bulundu.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

Partide kızı Derne Talu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Samyeli, "Benim canım kızım, ilk aşkım… Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

'İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM'
Baran Tınaz da sevgilisi Deren Talu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Tınaz, Samyeli'nin aksine partiden fotoğraf paylaşmak yerine eski tarihli bir fotoğraf tercih ederek paylaşımına "Ah ne günler, günler daha... İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

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