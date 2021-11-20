Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni yaşına iddialı girdi! Dekolteden vazgeçmedi bacağını sevgilisinin üzerine atarak verdiği poz...

Partide kızı Derne Talu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Samyeli, "Benim canım kızım, ilk aşkım… Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.