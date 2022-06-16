Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajdan fotoğraf paylaşan Deren, gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram'dan sevgilisi Baran Tınaz ile aşka geldiği bir anın karesini paylaşınca olanlar oldu. Deren'i görenler, yorum ve beğeni yağmuruna tuttu, ikili kısa sürede gündem oldu.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajdan paylaştığı fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında merak edilenleri yanıtladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve güzelliğiyle çok konuşulan Talu'ya özel hayatına dair çok sayıda soru geldi.
Deren Talu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte tatile çıktı. Soluğu İzmir Alaçatı'da alan 25 yaşındaki güzel, önceki gün plajda objektif karşısına geçti. nkli bikinisiyle şezlongta poz veren Talu, fotoğrafları da Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi. Talu'nun paylaşımları, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı..