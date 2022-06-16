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Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajdan fotoğraf paylaşan Deren, gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram'dan sevgilisi Baran Tınaz ile aşka geldiği bir anın karesini paylaşınca olanlar oldu. Deren'i görenler, yorum ve beğeni yağmuruna tuttu, ikili kısa sürede gündem oldu.

16.06.2022 10:05 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:05
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajdan paylaştığı fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında merak edilenleri yanıtladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve güzelliğiyle çok konuşulan Talu'ya özel hayatına dair çok sayıda soru geldi.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Bir takipçisinin "Oyuncu olarak idol aldığın biri var mı? sorusuna yanıt veren Deren, bu kişinin Beren Saat olduğunu söyledi. Talu, bir takipçisinden gelen "Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun?" şeklindeki soruya ise yalnızca "Hayır" cevabını vermekle yetindi.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Zaman zaman annesiyle kıyaslanmaktan şikayet eden Talu'ya bir takipçisi "Sence annen mi daha güzel sen mi?" diye sordu. Deren de bu soruya "Annem" yanıtını verdi.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Deren Talu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte tatile çıktı. Soluğu İzmir Alaçatı'da alan 25 yaşındaki güzel, önceki gün plajda objektif karşısına geçti. nkli bikinisiyle şezlongta poz veren Talu, fotoğrafları da Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi. Talu'nun paylaşımları, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı..

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