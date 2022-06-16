Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Bu kez sevgilisi ile aşka geldi Baran Tınaz ile plajda...

Bir takipçisinin "Oyuncu olarak idol aldığın biri var mı? sorusuna yanıt veren Deren, bu kişinin Beren Saat olduğunu söyledi. Talu, bir takipçisinden gelen "Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun?" şeklindeki soruya ise yalnızca "Hayır" cevabını vermekle yetindi.