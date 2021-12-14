Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”
Defne Samyeli göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Tercih ettiği dekolteli elbiselerle sık sık gündem olan Defne Samyeli, sahne kıyafetiyle yine çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sahneye çıkan Samyeli'nin şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Samyeli'nin elbisesi hakkında yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok kötü duruyor. Açılacak diye doğru düzgün kıpırdayamıyor bile" ifadelerini kullandı. İşte Defne Samyeli'nin sahne kostümü ve gelen bazı tepkiler...
14.12.2021 00:24
- Son Güncelleme: 14.12.2021 00:24
Spikerlik kariyerine nokta koyup şarkıcılık ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, son dönemlerde tercih ettiği dekolteli elbiselerle sık sık gündem olmuştu.