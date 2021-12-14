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Haberler Magazin Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”

Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”

Defne Samyeli göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Tercih ettiği dekolteli elbiselerle sık sık gündem olan Defne Samyeli, sahne kıyafetiyle yine çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sahneye çıkan Samyeli'nin şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Samyeli'nin elbisesi hakkında yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok kötü duruyor. Açılacak diye doğru düzgün kıpırdayamıyor bile" ifadelerini kullandı. İşte Defne Samyeli'nin sahne kostümü ve gelen bazı tepkiler...

14.12.2021 00:24 - Son Güncelleme: 14.12.2021 00:24
Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”

Spikerlik kariyerine nokta koyup şarkıcılık ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, son dönemlerde tercih ettiği dekolteli elbiselerle sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”

Kıyafet tercihleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, sahnede tercih ettiği elbisesiyle yine çok konuşuldu.

Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”

Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sahneye çıkan Samyeli'nin şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”

Birçok sosyal medya kullanıcısı da Samyeli'nin elbisesi hakkında yorumda bulundu.

Defne Samyeli’nin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Açılacak diye kıpırdayamıyor bile!”

TEPKİ YAĞDI!
Samyeli'nin iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

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