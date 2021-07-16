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Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası...

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ve kızları sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Derin Talu dekoltesi ile konuşulurken, Deren Talu ise aşk hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. İşte 1995 &ndash; 2011 yılları arasında evli kalan Defne Samyeli'nin kızlarının babası...

16.07.2021 10:04 - Son Güncelleme: 16.07.2021 10:14
Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası...

İŞTE SAMYELİ'NİN KIZLARININ BABASI...

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası...

SURVİVOR İLE ÜNLENEN NİHAT ALTINKAYA VE AİLESİ

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası...

Nihat Altınkaya ve eşine sosyal medyadan gelen bazı yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası...

"İlk bakışta annesi zannettim."

"İnsanlar birbirlerini sevmiş, bize yargılamak düşmez."

"Nihat Altınkaya'nın evli olduğunu bilmiyordum."

"Nihat Altınkaya'nın eşini ilk kez gördüm. Çok şaşkınım."

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası...

BOYU KADAR OĞLU VAR!

Çılgın Bediş'in Oktay'ı ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı. Ekran hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı şarkısının klibinde yer alarak başlayan ve daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Cenk Torun, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakterine hayat vererek şöhreti yakalamıştı.