Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası...
Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ve kızları sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Derin Talu dekoltesi ile konuşulurken, Deren Talu ise aşk hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. İşte 1995 – 2011 yılları arasında evli kalan Defne Samyeli'nin kızlarının babası...
16.07.2021 10:04
- Son Güncelleme: 16.07.2021 10:14
İŞTE SAMYELİ'NİN KIZLARININ BABASI...
Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
BOYU KADAR OĞLU VAR!
Çılgın Bediş'in Oktay'ı ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı. Ekran hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı şarkısının klibinde yer alarak başlayan ve daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Cenk Torun, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakterine hayat vererek şöhreti yakalamıştı.