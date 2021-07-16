İŞTE SAMYELİ'NİN KIZLARININ BABASI...

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ortaya çıktı sosyal medya çalkalandı! İşte Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'nun babası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...