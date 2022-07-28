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Haberler Magazin Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'dan güneş banyosu! Defne Samyeli'nin 1995-2011 yılları arasında evli kaldığı Eren Talu'dan dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Annesinin izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih eden Talu, siyah bikinisi ile havuz başında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce alev emojili yorum yapıldı. İşte Deren Talu'nun o pozu...

28.07.2022 19:14 - Son Güncelleme: 28.07.2022 19:14
Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren Talu, annesinin izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.

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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu

Genç oyuncu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu

Yaz tatiline hız kesmeden devam eden Talu, çok konuşulan tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu

Talu, siyah bikinisi ile havuz başında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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