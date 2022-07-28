Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’dan güneş banyosu! Mini bikinisiyle havuz başına sere serpe uzandı! Alevler havada uçuştu
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'dan güneş banyosu! Defne Samyeli'nin 1995-2011 yılları arasında evli kaldığı Eren Talu'dan dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Annesinin izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih eden Talu, siyah bikinisi ile havuz başında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce alev emojili yorum yapıldı. İşte Deren Talu'nun o pozu...
28.07.2022 19:14 - Son Güncelleme: 28.07.2022 19:14
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren Talu, annesinin izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.