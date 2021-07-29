Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu pembe bikinisi ile şov yaptı! Peş peşe yayınladı ‘ateşli’ yorumların ardı arkası kesilmedi
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu pembe bikinisi ile şov yaptı! Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden genç oyuncu, pembe bikinisi ile verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma ateş emojileri ile karşılık verdi. İşte Deren Talu'nun o paylaşımı...
29.07.2021 20:21
- Son Güncelleme: 29.07.2021 20:21
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Oyuncu Müge Boz ve Talu'nun annesi Defne Samyeli de dahil olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü ismin iddialı pozlarına ateş emojileri ile karşılık verdi.