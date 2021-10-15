Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu estetik harikası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğal güzel sanılıyordu meğer...
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu estetik harikası çıktı! Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Talu, şimdi ise sosyal medyada yıllar öncesine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarının yayınlanması üzerine gündeme geldi. Doğal güzel sanılan Deren Talu'nun o fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu. İşte 24 yaşındaki Deren Talu'nun sosyal medyaya damga vuran o fotoğrafları...
15.10.2021 23:50
- Son Güncelleme: 16.10.2021 00:36
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Deren Talu'nun o fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.