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Defne Samyeli’ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu anne-kız cüretkar paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Defne Samyeli'ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu… Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli pembe mayosu ve siyah bikinisiyle verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Samyeli için "Genç kızlara taş çıkarır" yorumları yapılırken bir iddialı pozda ünlü şarkıcının büyük kızı Deren Talu'dan geldi. Kırmızı üzerine siyah benekli mayosuyla objektif karşısına geçen Talu hakkında "Annesine meydan okuyor" yorumları yapıldı. İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran ikiliden Deren Talu'nun mayolu pozu kısa sürede gündem oldu. İşte Deren Talu'nun o pozu…

16.06.2021 19:36 - Son Güncelleme: 16.06.2021 19:37
Defne Samyeli’ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu anne-kız cüretkar paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Antalya'da tatil sezonunu açan Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, pembe mayosu ve siyah bikinisiyle verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı.

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Defne Samyeli’ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu anne-kız cüretkar paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Samyeli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri, Samyeli için "Genç kızlara taş çıkarır", "Yandı buralar" yorumları yapıldı.

Defne Samyeli’ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu anne-kız cüretkar paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Samyeli'nin sosyal medya gündemine bomba gibi düşen iddialı paylaşımlarının ardından bir mayolu poz da büyük kızı Deren Talu'dan geldi.

Defne Samyeli’ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu anne-kız cüretkar paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Kırmızı üzerine siyah benekli mayosuyla objektif karşısına geçen Deren Talu, kumsalda verdiği iddialı pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli’ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu anne-kız cüretkar paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Anne-kız yaptıkları paylaşımlarla adeta sosyal medyayı sallarken Deren Talu için "Defne'ye rakip çıktı", "Annesine meydan okuyor", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.