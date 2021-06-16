Defne Samyeli’ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu anne-kız cüretkar paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Defne Samyeli'ne rakip çıktı! Deren Talu mayolu pozuyla meydan okudu… Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli pembe mayosu ve siyah bikinisiyle verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Samyeli için "Genç kızlara taş çıkarır" yorumları yapılırken bir iddialı pozda ünlü şarkıcının büyük kızı Deren Talu'dan geldi. Kırmızı üzerine siyah benekli mayosuyla objektif karşısına geçen Talu hakkında "Annesine meydan okuyor" yorumları yapıldı. İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran ikiliden Deren Talu'nun mayolu pozu kısa sürede gündem oldu. İşte Deren Talu'nun o pozu…

16.06.2021 19:36 - Son Güncelleme: 16.06.2021 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





