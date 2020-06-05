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Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun ilişkisine onay fotoğrafı! Damadın mekanına gitti...

Defne Samyeli'den kızının aşkına onay çıktı. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını kabul eden Defne Samyeli ise geçtiğimiz günlerde yeni aşk itirafı ile dikkat çekmişti. 48 yaşındaki Samyeli, önceki gün büyük kızı Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi.

05.06.2020 17:48 - Son Güncelleme: 05.06.2020 18:05
Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun ilişkisine onay fotoğrafı! Damadın mekanına gitti...

Sunucu Defne Samyeli, işletmeci Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açan büyük kızı Deren Talu'ya destek verdi. Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden 23 yaşındaki güzel ile fotoğrafını yayınlamıştı.

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Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun ilişkisine onay fotoğrafı! Damadın mekanına gitti...

İşletmeci Baran Tınaz'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun ilişkisine onay fotoğrafı! Damadın mekanına gitti...

DAMADIN MEKANINDA POZ!

Defne Samyeli ise önceki gün büyük kızı Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi.

Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun ilişkisine onay fotoğrafı! Damadın mekanına gitti...

Talu'nun, annesinin paylaşımına, kalpli gülen kedi emojisi ile karşılık vermesi dikkat çekti.

Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun ilişkisine onay fotoğrafı! Damadın mekanına gitti...

Ünlü sunucunun paylaştığı kare, "Anneden aşk onayı" yorumlarına neden oldu.

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