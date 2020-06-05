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Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun ilişkisine onay fotoğrafı! Damadın mekanına gitti...

Defne Samyeli'den kızının aşkına onay çıktı. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını kabul eden Defne Samyeli ise geçtiğimiz günlerde yeni aşk itirafı ile dikkat çekmişti. 48 yaşındaki Samyeli, önceki gün büyük kızı Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi.

05.06.2020 17:48 - Son Güncelleme: 05.06.2020 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





