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Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'

Defne Samyeli, biten Cem Yılmaz aşkının ardından neler yapıyor? Koronavirüs nedeni ile ev karantinasında olan 48 yaşındaki Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde gece yarısısında irmik helvası kavurması ile gündeme gelmişti. Derin ve Deren Talu olmak üzere iki kızı bulunan Samyeli, kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptığı anlara ait bir fotoğraf karesi çektirdi ve takipçilerinin beğenisine sundu. Yaşına rağmen fit görünümü ile dikkat çeken eski sunucunun boyu merak konusu oldu. Tahminde bulunan hayranları Defne Samyeli'nin boyunu bir hayli merak ediyor. İşte Deren Talu ve Derin Talu'nun yaşıtı gibi görünen anneleri Defne Samyeli ve kardeşi Sühan...

05.04.2020 11:39 - Son Güncelleme: 05.04.2020 11:41
Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'

Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli'nin yeni yaşını kutladı. Ağabeyi Sühan Samyeli, kızları Deren Talu ve Derin Talu ile birlikte pasta kesen Samyeli, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'

Ailece çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Samyeli, gönderisine, "Canım annem iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz..." notunu düştü.

Samyeli'nin paylaşımı kısa sürede 26 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'

Ardından gelen paylaşımda ise Defne Samyeli'nin boyu merak konusu oldu. 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Defne Samyeli, ağabeyinin yanında poz verdi ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'

Fit görünümü ile dikkat çeken Samyeli'nin zayıf olduğunu ifade eden sosyal medya kullanıcıları da oldu. Bazıları ise bu kadar zayıf görünmesinin boyunun uzun olması ile alakası olduğunu ileri sürdü.

Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'

İşte Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığını kabullenen Defne Samyeli'nin ve diğer ünlü isimlerin boyları...

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