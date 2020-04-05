Defne Samyeli ve kardeşinden çok konuşulan poz! 'Defne Samyel'inin boyu kaç ki?'
Defne Samyeli, biten Cem Yılmaz aşkının ardından neler yapıyor? Koronavirüs nedeni ile ev karantinasında olan 48 yaşındaki Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde gece yarısısında irmik helvası kavurması ile gündeme gelmişti. Derin ve Deren Talu olmak üzere iki kızı bulunan Samyeli, kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptığı anlara ait bir fotoğraf karesi çektirdi ve takipçilerinin beğenisine sundu. Yaşına rağmen fit görünümü ile dikkat çeken eski sunucunun boyu merak konusu oldu. Tahminde bulunan hayranları Defne Samyeli'nin boyunu bir hayli merak ediyor. İşte Deren Talu ve Derin Talu'nun yaşıtı gibi görünen anneleri Defne Samyeli ve kardeşi Sühan...
05.04.2020 11:39
- Son Güncelleme: 05.04.2020 11:41
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