Defne Samyeli Serdar Bilgili ile fena yakalandı! Cem Yılmaz'dan sonra onda teselli bulmuştu geri döndü işte eski aşıkların olay karesi!
Defne Samyeli Serdar Bilgili ile fena yakalandı! Cem Yılmaz'dan sonra onda teselli bulmuştu, geri döndü... Son dönemlerde iddialı sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, zel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Cem Yılmaz'la biten ilişkisinin ardından Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile aşk yaşayan Samyeli, eski sevgilisine döndü. Daha önce de defalarca aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ikili, önceki gece ilk kez bir mekanda birlikte görüntülendi. Mekana ayrı ayrı gelip, içeride buluşan çiftin barıştığı ve yeniden aşk yaşadığı iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen kare!
05.09.2022 09:30 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:51
İŞTE ESKİ AŞIKLARIN OLAY KARESİ!
Defne Samyeli Serdar Bilgili ile fena yakalandı! Cem Yılmaz'dan sonra onda teselli bulmuştu... Defne eski aşkına geri döndü
2019 yılında Ceml'le ayrıldıktan sonra Serdar Bilgili ile defalarca adı anılan Defne Samyeli'den bomba görüntü geldi.