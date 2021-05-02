Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi! 1996 yılından paylaştı o detayı atlamadı meğer Deren Talu…

Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi! Kariyerinin yanı sıra kızları Deren Talu ve Derin Talu'yla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, şimdi ise bambaşka bir konuyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Defne Samyeli, nostaljik paylaşımıyla adından söz ettirdi. Geçmiş yıllara ait bir dergi çekiminden kareleri Instagram sayfasında yayınlayan Samyeli, "En sevdiğim kapağım bu" dedi ve nedenini açıkladı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

02.05.2021 00:21 - Son Güncelleme: 02.05.2021 00:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





