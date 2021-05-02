Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi! 1996 yılından paylaştı o detayı atlamadı meğer Deren Talu…
Defne Samyeli nostalji rüzgarı estirdi! Kariyerinin yanı sıra kızları Deren Talu ve Derin Talu'yla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, şimdi ise bambaşka bir konuyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Defne Samyeli, nostaljik paylaşımıyla adından söz ettirdi. Geçmiş yıllara ait bir dergi çekiminden kareleri Instagram sayfasında yayınlayan Samyeli, "En sevdiğim kapağım bu" dedi ve nedenini açıkladı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…
02.05.2021 00:21
- Son Güncelleme: 02.05.2021 00:21
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Samyeli, geçmiş ait bir dergi çekiminden kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisinde sundu.
Ünlü oyucunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni oldu. Samyeli'nin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.
Samyeli, paylaşımına "Arşivimde işim vardı... Neler buldum neler… En sevdiğim kapağım bu, çünkü bu çekimde Deren Talu karnımda… 7,5 aylık. Eylül 1996" notunu ekledi.
'ÇOK İYİ BİR DERT ORTAĞI' DEMİŞTİ
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçen aylarda bir magazin dergisine verdiği röportajda annesi ile olan ilişkisi hakkında konuşmuştu.