Defne Samyeli ıslak saçlarıyla kumsaldan paylaştı! Şezlong pozu olay oldu büyük kızı Deren Talu bakın ne tepki verdi
Defne Samyeli ıslak saçlarıyla kumsaldan paylaştı! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, konser maratonuna ara vererek tatile çıktı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Samyeli, sosyal medya hesabında tatil pozlarını yayınlamayı da ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, siyah-beyaz mayosuyla plajda verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Yoğun ilgi gören paylaşıma Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kayıtsız kalmadı. İşte Defne Samyeli'nin tatil pozu...
14.04.2022 01:44 - Son Güncelleme: 14.04.2022 01:44
Spikerlik kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden Defne Samyeli, konser maratonuna ara vererek tatile çıktı.
Defne Samyeli'nin güneş emojisiyle paylaştığı fotoğraflara büyük kızı Deren Talu'da kayıtsız kalmadı. Talu, emojilerle yorum yaparak annesinin plaj pozunu beğendiğini dile getirdi.