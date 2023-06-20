Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran’dan aşk ifşası! Sarmaş dolaş halleri sosyal medyaya damga vurdu! “Bu kadın seviyor...”
Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Samyeli "Çağrı benim arkadaşım" diyerek hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı. Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Birlikte Zeynep Bastık konserine giden ikili, adeta ilan-ı aşk etti. Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın görüntüleri sosyal medyaya damga vururken Samyeli için "Bu kadın seviyor" yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...
20.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:26
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.
Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Birlikte Zeynep Bastık konserine giden ikili, adeta ilan-ı aşk etti.