Defne Samyeli hem alttan hem üstten açtı dekolteleri olay oldu! Sosyal medya yıkıldı görenler: "E ama Defne Hanım..."
Defne Samyeli hem alttan hem üstten açtı dekolteleri olay oldu! Sosyal medya yıkıldı görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Son günlerde Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Defne Samyeli Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Dün gece sahne aldığı mekandan paylaşımlar yapan Defne Samyeli beyaz elbisesinin içinde kuğu gibi süzüldü. Ancak Samyeli'nin dekolteleri sosyal medyada abartı bulundu. İşte iki çocuk annesi Defne Samyeli'den 'Kaç yaşında?' dedirten pozlar...
30.10.2022 17:11 - Son Güncelleme: 30.10.2022 17:20
"E AMA DEFNE HANIM..."
Defne Samyeli hem alttan hem üstten açtı dekolteleri olay oldu! Sosyal medya yıkıldı görenler, "E ama Defne Hanım..." , "Defne Samyeli kaç yaşındaydı?" yorumları yaptı.
Ailesinin ilk çocuğu olarak hayata 'merhaba' diyen Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan kendisinden 1 yıl sonra dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı.
1.74 cm boyunda olan Defne Samyeli Instagram'dan paylaştığı bu karelerle sosyal medyada gündem oldu.