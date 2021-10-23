Defne Samyeli eski sevgilisine döndü! Herkesin tanıdığı o isimle ‘aşk yeniden’ dedi
Defne Samyeli eski sevgilisine döndü! Herkesin tanıdığı o isimle 'aşk yeniden' dedi! Son dönemlerde iddialı sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Cem Yılmaz'la biten ilişkisinin ardından Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşayan Samyeli'nin eski sevgilisine döndüğü iddia edildi. İddiaya göre; ikili bir yıl süren ayrılığın ardından ilişkilerine devam etme kararı aldı. İşte detaylar...
23.10.2021 19:44
- Son Güncelleme: 23.10.2021 19:44
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, iddialı sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Samyeli, özellikle Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.
Cem Yılmaz'la biten ilişkisinin ardından Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşayan Samyeli'nin eski sevgilisine döndüğü iddia edildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Defne Samyeli ve Serdar Bilgili bir yıl süren ayrılığın ardından ilişkilerine devam etme kararı aldı.
Serdar Bilgili ile ilişkisine ikinci bir şans daha verdiği konuşulan Defne Samyeli'nin eski sevgilileri de merak konusu oldu.