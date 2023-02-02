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Haberler Magazin Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?"

Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?"

Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı. 2 çocuk annesi Defne Samyeli'yi görenler: "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?" demeden geçmedi. İşte son dönemde Serdar Bilgili ve Sinan Akçıl ile adı anılan Defne Samyeli'nin çok konuşulan kareleri...

02.02.2023 16:54 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:59
Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: Defne Hanım ne yapıyorsunuz?

"DEFNE HANIM NE YAPIYORSUNUZ?"

Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı. Samyeli'yi görenler, "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: Defne Hanım ne yapıyorsunuz?

Ailesinin ilk çocuğu olarak hayata 'merhaba' diyen Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan kendisinden 1 yıl sonra dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı.

Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: Defne Hanım ne yapıyorsunuz?

1996 yılında ilk kızı Deren Talu'yu, 2003 yılında ise ikinci kızı Derin Talu'yu dünyaya getiren Defne Samyeli son dönemde önce Serdar Bilgili ile anıldı.

Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: Defne Hanım ne yapıyorsunuz?

Ardından da Sinan Akçıl ile...

Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: Defne Hanım ne yapıyorsunuz?

1.74 cm boyunda olan Defne Samyeli Instagram'dan paylaştığı karelerle sosyal medyada gündem oldu.

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