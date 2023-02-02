Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?"

Ailesinin ilk çocuğu olarak hayata 'merhaba' diyen Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan kendisinden 1 yıl sonra dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı.