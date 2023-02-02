Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı görenler: "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?"
Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı. 2 çocuk annesi Defne Samyeli'yi görenler: "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?" demeden geçmedi. İşte son dönemde Serdar Bilgili ve Sinan Akçıl ile adı anılan Defne Samyeli'nin çok konuşulan kareleri...
02.02.2023 16:54 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:59
"DEFNE HANIM NE YAPIYORSUNUZ?"
Defne Samyeli deri elbisesiyle olay! Kasığına kadar inen göbek dekoltesini paylaştı yorumları sınırlandırdı. Samyeli'yi görenler, "Defne Hanım ne yapıyorsunuz?" yorumları yaptı.
Ailesinin ilk çocuğu olarak hayata 'merhaba' diyen Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan kendisinden 1 yıl sonra dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı.