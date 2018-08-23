Defne Samyeli Cem Yılmazın oğluyla tanıştı!

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor. ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz da eşlik ederken Ahu Yağtu'nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor.
Cennet Koyu'nda bulunan Mandarin Oriantel'de bulunan evinde vakit geçiren ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz'da eşlik etti.
Havuzun içinde bol bol vakit geçiren baba-oğul, bir süre sonra bahçe kısmında dinlendi.
Akşam vakti komedyene, sevgilisi Defne Samyeli eşlik etti.