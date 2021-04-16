RAMAZAN İMSAKİYE
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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can şimdilerde...

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can kocaman oldu. Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisindecanlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan ve neşesi ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesine benzerliği ile dikkat çeken Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor.

16.04.2021 14:00 - Son Güncelleme: 16.04.2021 14:00
Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can şimdilerde...

'ANNESİNİN KOPYASI'

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can şimdilerde...

Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'ı "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor ve mutlu aile sosyal medyada da dikkat çekiyor.

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can şimdilerde...

İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve ailesiyle mutlu fotoğrafları başta olmak üzere ünlülerin aileleriyle en özel anları...

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can şimdilerde...

PINAR ALTUĞ

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can şimdilerde...