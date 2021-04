Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can şimdilerde...

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'a bakın! Annesini kaybettiğinde 2 yaşında olan Can kocaman oldu. Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisindecanlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan ve neşesi ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesine benzerliği ile dikkat çeken Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor.

16.04.2021 14:00 - Son Güncelleme: 16.04.2021 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ