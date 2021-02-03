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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor...

03.02.2021 14:54 - Son Güncelleme: 03.02.2021 15:17
Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti

Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, 10 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı anmayı unutmadı. 'Sihirli Annem' dizisinde iki kız kardeşi oynayan oyunculardan Türkay, dizideki fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti

48 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "10 sene oldu Defne'ciğim..." notunu düştü. Türkay ile Foster'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'in anma törenine yapımcı Özgür Aras, avukatı Ayşegül Mermer, yakınları ve sevenleri katıldı. Pandemi nedeniyle anmaya katılamayan ve Aydın'da yaşayan annesi Hatice Foster ise, video konferans ile anmaya katılarak Foster'ın sevenleri ile konuştu.

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti

Hatice Foster, "Allah hepinizden razı olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Hepinizi çok seviyorum" dedi. Defne Jot Foster'ın oplu Can ise kısa sürede merak konusu oldu.