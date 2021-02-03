Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor...

03.02.2021 14:54 - Son Güncelleme: 03.02.2021 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





