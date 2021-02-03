Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti
Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor...
Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, 10 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı anmayı unutmadı. 'Sihirli Annem' dizisinde iki kız kardeşi oynayan oyunculardan Türkay, dizideki fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.